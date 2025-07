Veten autocaravanes al futur pàrquing dissuasiu de la Vall de Boí

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Vall de Boí ha adjudicat les obres per a la construcció d’un aparcament dissuasiu destinat a reduir el trànsit cap al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i descongestionar el nucli urbà de Boí. L’empresa encarregada d’executar el projecte serà Josep Noray SL, amb un pressupost d’adjudicació de 67.000 euros.

El nou aparcament estarà ubicat en terrenys actualment utilitzats com a pastures i comptarà amb un total de 88 places. Tanmateix, no es contempla l’accés per a vehicles de més mida com autocaravanes, furgonetes grans o autobusos. D’altra banda, aquest projecte forma part del pla de sostenibilitat turística del municipi, finançat amb fons europeus Next Generation.