La Cerdanya estrena avui el porta a porta

El centre comarcal per tractar els residus de la Cerdanya està situat a Cortàs.

La Cerdanya comença avui, amb el canvi de concessió, la nova etapa en la gestió dels residus. El consell comarcal ha fixat un període de transició d’un any i tres mesos i assegura que el sistema de contenidors intel·ligents i el del porta a porta s’aniran implementant durant tot el 2025 i seran plenament operatius el 2026. El canvi de model hauria de permetre a aquesta comarca, que recicla el 27,23% dels seus residus, sortir de la cua de Catalunya.

El nou servei, segons assenyala l’ens comarcal, començarà amb la implantació progressiva dels setze municipis de la Cerdanya que han firmat el conveni, i que són Bellver, Lles, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Riu de Cerdanya, Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Meranges i Urús. Puigcerdà, que no forma part del servei comarcal, està també en via de renovar el seu sistema de recollida. Aquest nou servei arriba després que el consell firmés el mes de setembre passat el nou contracte de recollida de residus de la comarca. El concurs s’ha adjudicat a l’UTE GBI Paprec Tap Cerdanya, per un import anual de 2.827.407 euros.