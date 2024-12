Un pessebre obert a tothom

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els carrers de Prullans s’ha convertit un any més en un pessebre vivent. Més de 2.500 persones es van passejar durant el cap de setmana pels carrers d’aquesta petita població de la Cerdanya, que compta amb tot just 270 persones empadronades. Ho van fer per gaudir de la divuitena edició de la tradicional escena, que es va celebrar els dos dies i en què van participar més d’un centenar de persones de totes les edats, la gran majoria veïnes del municipi, però també d’altres pobles i fins i tot estiuejants.

La tradició és única a tota la comarca, segons va explicar ahir Josep Isern, portaveu de l’organització del pessebre. “L’activitat va començar fa més de 25 anys, però exclusivament com a fira de pessebres i d’artesans, i va evolucionar amb el pessebre vivent fa gairebé 20 anys”, “no paràvem de sentir que el poble semblava un pessebre i ens vam animar”, va afegir.

Els tradicionals quadres se celebren des de fa 18 anys i la fira popular va arribar a l’edició número 26

El nucli antic del municipi es va omplir de recreacions d’escenes, que van mostrar fins a l’últim detall per atansar el públic al moment històric del naixement de Jesús segons la tradició cristiana. Isern va apuntar que en total es van representar catorze quadres i entre els quals van destacar els de L’Anunciació, els Pastorets al voltant de foc, el Naixement, Herodes, el caganer, els Tres Reis Mags d’Orient o la Sagrada Família.

El recorregut es va centrar en els carrers més pròxims a l’església de Sant Esteve i van combinar la representació del naixement de Jesús amb una Fira de Pessebres i Artesans, que aquest any va arribar a la vint-i-sisena edició, amb l’objectiu d’oferir als visitants una experiència 100 per cent immersiva. Van destacar les parades a la plaça de la Cerdanya amb productes relacionats amb el Nadal.