L'Alt Urgell vol crear noves línies de transport a la demanda

El consell comarcal de l’Alt Urgell estudia crear noves rutes de servei de transport públic a la demanda i ampliar el nombre de parades en les ja existents. Així ho va explicar la presidenta del consell comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, després de l’aprovació del nou conveni amb el departament de Territori de la Generalitat per a l’any vinent 2025.

El nou document comporta un increment de la partida econòmica del 21 per cent, passant dels 240.000 euros del conveni del 2024 fins als 290.000 euros de dotació per a la pròxima anualitat.

L’objectiu del transport a la demanda és millorar l’accés dels veïns a serveis de la comarca

Així mateix, Lladós va assegurar que el consell porta diversos mesos de reunions amb el Govern per “veure la viabilitat” d’ampliar el servei actual, operat amb vehicles i furgonetes gestionades per empreses, la majoria en mans de veïns de la comarca. L’ampliació pressupostària permetrà valorar també l’ampliació dels dies de les rutes ja existents.

En un altre ordre de coses, Lladós va reconèixer que “la modificació no serà gens fàcil” i va afegir que “la voluntat la tenim, però també hem de ser conscients que tenim els taxistes que tenim i que, en alguna ocasió, hem hagut de repetir concursos públics que han quedat deserts per poder cobrir les línies existents”. “Farem tot el que estigui a les nostres mans”, va insistir.

Fomentar el benestar entre les persones que tenen un accés més difícil als serveis que hi ha a les capitals de comarca o municipis amb més veïns és l’objectiu principal d’aquesta iniciativa, que a l’Alt Urgell es va posar en marxa l’any 1994 i que ha anat adaptant-se a les necessitats dels seus usuaris.

El servei que presta l’ens comarcal inclou 14 línies de transport. La majoria d’aquestes realitzen els trajectes els dimarts, coincidint amb els dies del mercat setmanal de la capital de l’Alt Urgell. Uneixen nuclis de la vall d’Alinyà, del de Bescaran o del de Castellbò amb la Seu, o pobles com Ars, Arduix, Argolell i Arcavell, o el municipi de les Valls d’Aguilar, amb la capital de la comarca. Així mateix, també hi ha ruta amb la Seu d’Urgell des del Querforadat, Castellnou, Aristot, Cava, Banat, Calbinyà Tuixent, Lles i Martinet. D’altres rutes uneixen la Seu amb Sort.

Ribera d’Urgellet sol·licita una línia per a Montant, amb 15 veïns

El nou conveni podria beneficiar l’ajuntament de Ribera d’Urgellet, que ha sol·licitat una nova ruta de transport que uneixi el nucli de Montant de Tost amb la capital de la comarca, la Seu, un servei inexistent fins ara. L’ajuntament ha explicat que el poble compta amb una població “totalment envellida de quinze veïns que no poden conduir” i que “necessiten ajuda per poder desplaçar-se a comprar els dies de mercat de la Seu d’Urgell, o per poder acudir a les visites amb el metge o fer gestions i encàrrecs”. “De moment, la ruta hauria de connectar amb Montant, però més endavant hauria de poder ampliar-se i donar servei als nuclis de Torà de Tost, Castellar de Tost o fins i tot els Hostalets de Tost”, han afegit. La majoria de vehicles que es fan servir amb aquesta finalitat compten amb una capacitat d’entre cinc i nou places.