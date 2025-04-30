Mor un home de 47 anys mentre treballava en la construcció d’una casa a la Cerdanya
L’operari va caure d’una alçada de tres metres i els serveis d’emergències no van poder salvar-li la vida
Un home de 47 anys ha mort aquest dilluns mentre treballava en la construcció d’una casa situada al carrer Tartera de Das, a la Cerdanya. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a les 11:30 hores, alertats que un treballador havia caigut d’una alçada d’uns tres metres i estava immòbil al terra. Tot i la ràpida actuació dels serveis d’emergències, que van fer-li maniobres de reanimació, l’operari va morir. Els agents van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà i del Departament d'Empresa i Treball.