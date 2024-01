Tercer metge per a l'àrea de salut de la Granadella, però sense llevadora

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Granadella ha incorporat aquesta setmana un altre metge per substituir el que ara està de baixa, però porta sense llevadora en plantilla des de fa més d’un any. El centre presta també servei als municipis de Granyena, Juncosa, Bovera, el Soleràs, els Torms, Bellaguarda i Llardecans, aquest últim al Segrià. És un facultatiu extracomunitari, “com ja n’hi ha molts d’altres dins del sistema sanitari”, van indicar fonts de la conselleria de Salut.

Aquest metge, el tercer de l’ABS, ja va treballar a Toledo abans de desplaçar-se a les Garrigues. Segons els alcaldes dels municipis que engloba l’àrea de salut, calen tres professionals que puguin desplaçar-se almenys tres vegades a la setmana a les diferents poblacions per cobrir la zona amb garanties. Per aquesta raó, valoren molt positivament l’arribada d’aquest nou doctor.Tanmateix, l’alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, va indicar que l’ABS està sense llevadora en plantilla des de fa més d’un any, en concret des de finals del 2022 fins a finals d’estiu de l’any passat, ja que una professional ve des del mes de setembre passat a atendre de forma voluntària les dones que necessiten aquesta atenció. Abans havien de desplaçar-se als CAP de Lleida o de Seròs que se’ls designés.Els vuit alcaldes dels municipis que integren l’ABS han reclamat contínuament a Salut que contracti més metges per atendre els més de 3.000 habitants d’aquesta zona. Només en queden tres dels sis que tenia l’any 1996, quan es van inaugurar aquestes instal·lacions, i dels que ara hi ha, alguns es jubilaran en els propers anys.Una nova doctora es va incorporar a l’estiu del 2022 a l’Àrea Bàsica de Salut de la Granadella després de quedar vacant una plaça per la jubilació de l’anterior metgessa, Teresa Oromí. Per a això van fer falta les reivindicacions de les vuit poblacions.

Després de les reclamacions de les vuit poblacions per tenir els facultatius necessaris

D’altra banda, l’alcalde de Bellaguarda, Olegari Alberich, va indicar que ben aviat quedarà resolt el problema del trasllat de mostres d’analítiques als CAP perquè deixin de ser els alcaldes els que les portin a la Granadella o Seròs. Salut preveu adjudicar el servei de trasllat d’analítiques com més aviat millor després de les crítiques de les Garrigues Altes que desenes d’ajuntaments haguessin d’assumir el transport després de deixar de fer-ho l’empresa que se n’encarregava.