Impulsen la construcció d'una tercera deixalleria

Responsables del consell de les Garrigues i l’alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, es van reunir ahir per concretar la construcció d’una nova “deixalleria” a la localitat. La intenció de l’organisme comarcal és fer-ne una altra a Arbeca tot i que aquest any és prioritària la d’aquesta població per no perdre subvencions. El cost de cada una de les deixalleries és de 160.000 euros. En l’actualitat ja n’hi ha a les Borges i Juneda.

Fonts de l’organisme comarcal van indicar que està acabant la instal·lació de les àrees d’emergència per dipositar rebutjos que no s’han pogut recollir en els horaris establerts en el porta a porta amb sistemes de lectura amb targeta que obliguen els usuaris a identificar-se per dipositar residus. S’han instal·lat a Arbeca, la Floresta, Cervià, la Granadella i Puiggròs i Juneda. La intenció és que totes les àrees d’emergència estiguin amb pany i clau per evitar actes incívics i que s’utilitzin com a abocadors incontrolats. Queden pendents alguns detalls en els tancaments electrònics però es preveu que aquesta primavera ja estiguin totes en funcionament.