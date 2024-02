Obres per atreure veïns

L’Albagés s’està “posant bonic”. L’ajuntament està renovant tot el passeig de les Garrigues, una de les obres del llistat d’actuacions que preveu executar per millorar-ne la imatge. L’objectiu és atreure noves famílies que el considerin un lloc idoni per viure. D’aquesta forma promou la repoblació i revitalitza la localitat. L’alcalde, Víctor Masip, va assegurar que “a l’ajuntament tenim peticions de persones interessades que volen vindre a viure, el problema és que no tenim habitatges”. Per aquesta raó, insta els constructors locals que promoguin l’edificació d’almenys sis habitatges sostenibles ja que les cases buides estan en molt mal estat de conservació. “De fet, fa anys es van construir nous habitatges que es van ocupar ràpidament”, va remarcar. La intenció és fer una llista de totes les persones que truquen al consistori “per avaluar la demanda i animar els promotors ja que, encara que no hi ha habitatge, sí que tenim sòl urbà on poder edificar”, va assenyalar Masip. Actualment, a l’escola hi ha dotze nens però molts d’ells l’abandonaran per cursar secundària “per la qual cosa necessitem habitatges amb fills que en garanteixin la continuïtat”, va puntualitzar.

Per una altra banda, Masip va indicar que la situació estratègica del poble el fa atractiu a famílies que busquen un entorn rural amb tots els equipaments. “Precisament, hi estem treballant, a tenir tots els serveis i equipaments a punt ja que comptem amb subvencions i fons de la Unió Europea per poder fer-ho. A més, s’han creat noves empreses però som els veïns els que hem de frenar la despoblació”.

Reformes a l’escola amb diners de la UE per a l’estalvi energètic

Masip va indicar que aviat començaran les obres a l’escola on es promourà l’estalvi energètic invertint fons europeus. Es faran canvis en el sistema de calefacció, s’instal·laran plaques solars i es milloraran els tancaments de finestres. A més, s’ampliarà l’ajuntament i es crearà una zona de magatzem municipal. També es preveu que el municipi compti amb un servei de tanatori i es vol promoure les telecomunicacions amb l’objectiu de facilitar el teletreball. Al costat del consistori un nou edifici acollirà el consultori mèdic i un centre de dia perquè les persones grans comptin amb el seu espai a la localitat.