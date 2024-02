Retiren gairebé cent jardineres del centre urbà per la sequera

L’ajuntament de les Borges Blanques ha començat a retirar el gairebé centenar de jardineres distribuïdes per la capital arran de l’emergència climàtica a causa de la sequera i la costosa cura que requerien algunes plantes. Això es traduïa en més hores de treball per als operaris municipals. L’alcalde, Josep Ramon Farran, va indicar que ja s’han tret totes les jardineres aèries que hi havia penjades en fanals ja que regar-les “comportava molta dedicació” i que la resta aniran desapareixent gradualment. Les jardineres es van col·locar a partir del 2011 sota el mandat de l’exalcalde Enric Mir. “En l’actualitat, el manteniment no és sostenible per la falta d’aigua”, va indicar l’alcalde.

D’altra banda, les varietats no eren les més adequades ja que, a més de treball, requerien cisternes per proveir l’aigua i garantir-ne el manteniment, “la qual cosa era molt poc sostenible”, sobretot tenint en compte que s’han registrat molt poques precipitacions que haurien pogut reduir el reg d’aquestes plantes.A causa de la sequera, l’ajuntament s’està plantejant un nou model en la jardineria ja que “la crisi del clima és estructural i pensem en altres varietats que necessitin menys mà d’obra” i més adaptades i pròpies de la zona de les Garrigues.No obstant, Farran va indicar que algunes jardineres es mantindran com a pilons per controlar el pas de vehicles en algunes zones com per exemple el centre històric i també per evitar que els cotxes estacionin a les voreres.L’ajuntament va aprovar aquesta mesura en un dels últims plens de l’any passat i ha anat aplicant-la des d’aleshores. “La situació per la sequera fa que calgui actuar d’una altra manera”, va destacar Farran. De fet, a les conques internes, ara en emergència per la sequera, el reg de jardins i plantes només pot aconseguir aigua regenerada en molts punts.