Tanca l'única botiga de queviures del municipi

Un altre poble de les Garrigues s’ha quedat aquesta setmana sense botigues de queviures. El fins ara arrendatari d’una petita botiga de Puiggròs ha tancat per assumptes personals i l’ajuntament ha fet una crida per trobar persones interessades a reobrir-la. “És l’única botiga del poble, presta un servei essencial a les persones grans i no podem permetre’ns el luxe de quedar-nos sense aquest establiment gaire temps”, va afirmar l’alcalde de la localitat, Albert Bellart.

La botiga que ha tancat es troba en un local de propietat municipal, que l’ajuntament ofereix des de fa anys sense despeses de lloguer, electricitat ni aigua. Malgrat aquestes condicions tan favorables, cada vegada és més difícil trobar interessats a establir-hi el seu negoci. “Moltes persones prefereixen tenir un sou fix a final de mes que ocupar-se d’un establiment en un poble tan petit”, va admetre Bellart.