Èxit del micromecenatge per revitalitzar la cooperativa tèxtil de l'Espluga Calba

detail.info.publicated acn Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La campanya de micromecenatge per fer créixer la cooperativa tèxtil de l'Espluga Calba, la més antiga que segueix en actiu a Catalunya, ha recaptat uns 54.000 euros. Es tracta de 14.000 euros més dels que s'havien fixat inicialment com a objectiu les cinc cooperatives catalanes que impulsen aquest projecte anomenat 'Teixint Futurs', amb el suport de Ponent Coopera. Els fons recaptats, procedents de 571 mecenes, serviran per augmentar la producció de peces de gènere de punt i crear nous llocs de treball, sobretot per a persones en risc d'exclusió social. Per commemorar aquest èxit, es preveu fer una celebració oberta al públic que tindrà lloc el 4 de maig al municipi garriguenc.

El projecte d'intercooperació 'Teixint Futurs', de les cooperatives catalanes SomPunt, DiomCoop, Associació Alba, Xarxa de Dones Cosidores i Talma, amb el suport de Ponent Coopera, ha anunciat que ha assolit i superat l'objectiu mínim de recaptació de 40.000 € a través de la seva campanya de micromecenatge a Goteo. La iniciativa, que va captar l'atenció i el suport de la comunitat des del seu inici el 4 de desembre de l'any passat, ha tancat aquest 9 de febrer amb un total de 54.445 € recaptats, gràcies als mecenes que han decidit invertir en el futur de la cooperativa tèxtil més antiga de Catalunya i el seu entorn.

Els fons recaptats durant aquesta campanya serviran per impulsar el projecte 'Teixint futurs' amb l'objectiu d'augmentar la producció de gènere de punt i crear nous llocs de treball, especialment per a persones en risc d'exclusió social. Aquesta inversió cobrirà la compra de fil necessari per a la confecció dels jerseis de les recompenses dels mecenes, l'adquisició de materials i la realització dels processos de confecció i acabats necessaris. També cobrirà les despeses del personal que impartirà formació a les noves incorporacions, així com les d'enviament de les recompenses als mecenes, les comissions bancàries i de la plataforma Goteo i l'organització de la festa commemorativa de l'èxit del micromecenatge.

Amb el micromecenatge ja tancat, el projecte entra ara en una fase de producció intensiva. Tan aviat com s'arrepleguin les comandes, procedents de les 16 recompenses que s'han posat a disposició dels mecenes i on han d'escollir ara quin color, model i talla volen, quedarà marcat el punt d’inici del projecte d'intercooperació, ja que la producció de les peces es farà de forma conjunta entre els diferents tallers i les persones que s'insereixin laboralment a la cooperativa.

Per celebrar l'èxit de la campanya i la revitalització de la cooperativa, se celebrarà la Festa SomPunt, que tindrà lloc el 4 de maig de 2024 a l'Espluga Calba.