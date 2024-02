Patis educatius afavoreixen la interacció i la integració a les Borges Blanques

L’institut de secundària Josep Vallverdú de les Borges Blanques ha engegat una iniciativa pionera per fomentar la integració i la interacció dels alumnes, alhora que evita que recorrin al mòbil per entretenir-se durant l’esbarjo. Es tracta dels patis educatius, que ofereixen una desena de tallers centrats en els jocs de taula, la robòtica, el tenis taula, teatre, lectura, reptes matemàtics, pràctica d’anglès, futbol, ajuda en l’estudi i jocs del rol. S’han organitzat a través de la comissió de coeducació i convivència de l’institut i s’han posat en marxa gràcies al professorat que hi participa voluntàriament, segons va explicar la directora del centre Núria Sabaté.

L’experiència ha tingut molt d’èxit, sobretot els tallers els dedicats a l’esport i els jocs de rol. “Als tallers de robòtica se’ls ofereixen petits equips perquè muntin circuits, ja que només disposen de mitja hora, però estan molt sol·licitats”, va indicar Sabaté. “També els jocs de rol, que es fan tres dies per setmana”, va afegir.

D’aquesta forma “volem evitar que cap estudiant no es quedi sol al pati i que tots interactuïn entre ells, afavorint la integració entre les diferents classes”, una iniciativa que està tenint molt bons resultats. Un altre dels objectius que es persegueixen és que els alumnes deixin el mòbil durant la mitja hora que dura l’esbarjo. “Veure’ls jugar i divertir-se és millor que es mengin l’entrepà amb la cara a la pantalla”, va remarcar la directora. Cada dia s’organitzen diferents tallers. Ahir, per exemple, va ser el torn dels jocs de taula, de rol, de ping-pong i tornejos de futbol i escacs. La directora va indicar que és una experiència que “ha arribat per mantenir-se, amb la intenció d’implicar els alumnes grans que cursen Batxillerat perquè es cuidin dels més petits i els guiïn a través de joc i de les experiències formatives”. També se’ls preguntarà perquè ells mateixos facin propostes de cara a organitzar-les el curs vinent. Sabaté va assenyalar que aquesta iniciativa compta amb el beneplàcit dels pares. “No són tallers que impliquin gaire treball, sempre comptant amb la bona voluntat dels professors”, va dir. Alguns com el teatre i la robòtica sí que necessiten orientació i organització.