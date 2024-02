Surt a licitació l'aparell de radiologia per al CAP les Borges Blanques

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’adquisició de l’aparell de radiologia per al CAP les Borges Blanques, una unitat de raig X monitoritzada amb dos detectors, ha sortit aquesta setmana a licitació. La seva compra permetrà posar en funcionament el Servei de Radiologia al centre sanitari, fet que estava previst en el projecte inicial del CAP però que es va acabar desestimant per criteris poblacionals. D’aquesta manera, l’actual Departament de Salut dona resposta a una reivindicació històrica que el conseller Manel Balcells es va comprometre a atendre durant la seva visita a Lleida el passat mes de novembre.

Tot i que el servei de radiologia per als pacients de la zona sempre ha estat garantit, ja que fins ara les persones que el requereixen són derivades per proximitat al CAP Pla d’Urgell, a Mollerussa, a 14 quilòmetres de les Borges Blanques, o també se’ls dona l’opció d’acudir als diferents centres de Lleida, el Departament ha considerat necessari atendre aquesta demanda dels veïns i professionals de les Garrigues per apropar el servei als ciutadans.

Quan s’iniciï l’activitat, es faran exploracions programades dos o tres dies a la setmana i no es preveu oferir atenció urgent. Les xifres de població de les Garrigues permeten calcular que el volum que es generi sigui proper als 5.000 estudis a l’any.

El director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida i gerent de la Regió Sanitària Lleida, Raül Llevot, afirma que aquesta ampliació de la cartera de serveis a les Garrigues “és una demostració més del compromís del Departament per atendre l’equitat territorial i per posar el pacient al centre, ja que ens dona l’oportunitat de millorar l’oferta sanitària i l’atenció que es pot donar a la ciutadania, a més d’evitar desplaçaments.”

En el mateix lot, que contractarà l’Institut Català de la Salut, també ha sortit a licitació un aparell de radiologia per al CAP Mollerussa, un per al Centre Penitenciari Ponent i un altre per al CUAP Baix Vallès. El pressupost base de licitació s’ha determinat en 859.100 euros (IVA inclòs) i es preveu que els aparells tinguin una vida útil de 12 anys. Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins el proper 15 de març.