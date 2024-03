De les Garrigues al cel: una empresa de Juneda talla les pedres per a la torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona

Les pedreres de les Garrigues es troben entre les més importants subministradores de pedra per a la construcció de l’emblemàtica Sagrada Família d’Antoni Gaudí. Un dels principals proveïdors i talladors és l’empresa dels germans Balagué, amb seu central a Juneda.

Llorenç i Xavier Balagué pertanyen a una família de picapedrers amb més de 100 anys de tradició. Són nets i fills de picapedrers i els seus fills ja han agafat el relleu. Germans Balagué es va fundar el 1985 i és la quarta generació de la família dedicada a l’extracció de pedra natural de pedrera i el seu subministrament a peu d’obra.

Des de fa setmanes tornen a treballar per a la construcció de la Sagrada Família, en concret per aixecar els últims nivells de la torre de Jesús. Tindrà més de 170 metres d’altura quan estigui acabada. “Nosaltres som semiescultors, hi ha altres professionals que es dediquen més al detall, però a la nostra fàbrica ens encarreguem de tallar els blocs característics que conformen el disseny modernista de la construcció i que ja hem servit, en part, als encarregats de l’obra”, explica Llorenç Balagué. “Tenim pedreres a la Floresta i els Omellons. El bloc en brut el compra el Patronat de la Sagrada Família i nosaltres el tallem”, afegeix.

“A més de la Sagrada Família, també hem subministrat pedra per fer el museu Guggenheim de Bilbao, l’hospital de Sant Pere, el passeig del Born, la catedral del Mar i la rambla de Barcelona. A Lleida hem fet obra a la Seu Vella i el campanar de Sant Llorenç”, explica Llorenç Balagué.

D’altra banda, han subministrat pedra de les Garrigues per a obres a Espanya i l’han exportat cap als Estats Units, la Xina, Nova Zelanda, els Emirats Àrabs, França, Portugal, Bèlgica, el Regne Unit, Itàlia, Àustria, l’Iran, Alemanya, el Pakistan o l’Índia”. Germans Balagué té actualment trenta-cinc operaris. “Cada un té una funció específica.

Els nostres fills s’encarreguen de dibuixar la pedra, d’altres són a les màquines, d’altres piquen. Hem adoptat les més noves tecnologies i incorporat maquinària per poder reduir la despesa d’aigua a la talla. De fet, reciclem el 95 per cent de la que consumim”, explica Llorenç.

Germans Balagué no és, ni de bon tros, l’única empresa que es dedica a l’extracció i tall de pedra a la comarca de les Garrigues. D’altres són Pedres Magami i Pedres Moragues, a Vinaixa; Pedres Cipan a l’Albi, o Pedra Natural Rubió de les Borges Balnques, entre d’altres. Moltes d’aquestes també han treballat en la construcció de la Sagrada Família.

És el cas de l’empresa de Félix Martín, a la Floresta, que també es va dedicar a l’extracció i manufacturació de pedra per al temple. Ara el seu fill, Feliu Martín, es dedica a l’escultura amb pedra autòctona i també imparteix el cicle formatiu de grau mitjà en tècnic en pedra natural a l’Institut Mollerussa.

El temple representatiu de Barcelona estarà enllestit l’any 2033, segons apunten les darreres previsions. Llorenç Balagué afirma que “quan estigui acabat, es podrà dir que un tros de les Garrigues mirarà cap al cel”.

Un operari amb una peça per al templeJORDI ECHEVARRIA

Part de les peces destinades a la Sagrada Família de BarcelonaJORDI ECHEVARRIA

5.000 quilos per al monument del Mig del Món

El març del 1997 Juncosa va estrenar el monument del Mig del Món. Va ser obra de l’Escola de Picapedres de la Floresta, ja desapareguda, sota la direcció de Fèlix Martín, titular d’una empresa dedicada a l’extracció i elaboració de pedra i va treballar per a la Sagrada Família. Es va elaborar amb 5.000 quilos de pedra i reflecteix un compàs, ja que, segons la llegenda, quan Déu va fer el món el va recolzar en Juncosa.