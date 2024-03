Reclamen la nova carretera de Torrebesses-Castelldans

L’alcaldessa de Granyena, Montse Florensa, i la del Cogul, Maria Àngels Julià, reclamen a la Generalitat i la Diputació que agilitzin els tràmits per posar en marxa les obres per adequar la pista que uneix les dos poblacions. Aquest projecte s’emmarca en el reivindicat Eix Transversal de Ponent, la carretera que ha d’enllaçar Torrebesses i Castelldans.

Segons l’alcaldessa de Granyena, el trajecte fins al Cogul va quedar reparat a l’estiu i “al setembre se’ns va traspassar l’obra”. “Sis mesos després torna a estar plena de clots, alguns de molt grossos que poden ser un perill per als vehicles”, va afegir. Aquesta reparació va costar prop de 50.000 euros i va consistir a omplir forats “que van arribar a tenir dos per dos metres”, va indicar Florensa. Ara n’han tornat a aparèixer més. Són de menor envergadura, però les alcaldesses van indicar es faran més grans, atès l’intens trànsit. Aquesta via comunica Flix amb les Borges i retalla fins a un quart d’hora el temps de viatge respecte a altres alternatives. “No només hi passen turismes, sinó també camions de grans dimensions i tonatge, la qual cosa repercuteix en el desgast de la calçada”, va explicar Florensa.La conselleria de Territori és l’encarregada de redactar el projecte i de l’execució de les obres de reforma del camí per enllaçar Torrebesses, Granyena, el Cogul i Castelldans i que comunicarà amb les Borges. L’Eix Tranversal de Ponent permetria enllaçar l’Eix de l’Ebre (C-12) amb la carretera N-240 i també amb l’AP-2. En aquest cas l’actuació consistirà a eixamplar la via, renovar el ferm i adequar els drenatges i la senyalització. Posteriorment, el Govern assumirà la titularitat de la carretera. Les alcaldesses esperen que el projecte estigui llest com més aviat millor per poder començar els tràmits d’adjudicació dels treballs.La Generalitat i la Diputació van arribar l’estiu passat a un acord per convertir uns 26 quilòmetres de camins de les Garrigues en carretera, a fi de millorar la mobilitat a la comarca i pal·liar d’aquesta manera el dèficit d’infraestructures que pateix aquest territori. En virtut del conveni, cada administració es compromet a assumir el 50% del cost de les reformes. A més, l’esmentat acord també contempla l’adequació dels camins dels Torms a Bellaguarda. Aquest tram comunica amb la carretera de la Granadella-l’Albagés (C-233), on també s’actuarà al ferm i milloraran cunetes, i que també entronca amb l’eix Flix-les Borges.