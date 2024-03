Veïns dels Omellons denuncien maltractament intencionat de gats i critiquen la inacció de les administracions

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació Protectora de Gats dels Omellons denuncia a través d’un comunicat que l’ajuntament de la localitat ha fet cas omís dels fets succeïts el passat 5 de desembre, quan una d’alimentadora va trobar el cos sense vida de 2 gats i quatre dies després, un altre gat de la mateixa colònia va aparèixer esquarterat, dins d’una caseta i cobert amb una manta. "L’ajuntament, informat d’ambdós casos mitjançant instàncies, es va limitar a publicar un ban arran dels fets del dia 5", lamenten.

L’associació critica que malgrat les evidències de maltractament i acarnissament en el cadàver, l’informe policial publicat en premsa el dia 15 va atribuir la mort del gat a una guineu, per la qual cosa juntament amb diverses entitats animalistes de Ponent van sol·licitar una necròpsia els resultats de la qual van rebre el passat 9 de febrer.

Dels resultats s’extreu, segons l’associació, "que la causa de la mort va ser una fractura cervical amb secció de medul·la espinal en c6-c7 i que les lesions a la zona del cap presenten vores contínues que posicionen correctament, sense esquinços o marques d’interacció amb depredadors. L’aparença podria ser compatible amb talls per objecte afilat".

L’associació entén que aquests fets, "susceptibles de ser qualificats com a presumptes delictes de maltractament animal" són freqüents a tota la província de Lleida, on s’incompleixen reiteradament tant el decret 2/2008 com la nova llei estatal de 2023.

"Aquest cas ens serveix per dir prou. Ja n’hi ha prou de la inacció dels ajuntaments, de la resta d’administracions públiques i, especialment, de Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Guàrdies Urbanes i altres Cossos i Forces de Seguretat responsables d’actuar davant de casos d’abandó i maltractament animal." L’associació reclama a més que l’Ajuntament, com a responsable d’aquests gats i davant de les noves proves, ha de condemnar aquests fets públicament.

S'ha de recordar que després dels primers casos de morts de gats, l’ajuntament va fer públic un comunicat en què avisava els seus autors de l’aplicació de la llei de maltractament animal que preveu penes de fins 18 mesos de presó. “Demanem a tots els veïns la màxima col·laboració per acabar amb aquestes situacions desagradables”, indicava el mateix comunicat. Jordi Gaya, alcalde dels Omellons, va lamentar els fets i els limitats recursos que disposa el consistori per frenar-los. En aquest sentit, fonts properes van informar que la policia autonòmica recomana la instal·lació de càmeres de videovigilància davant de les colònies.