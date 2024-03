Ultimen la nova plaça, que ha costat 250.000 €

Les obres de renovació del ferm de la plaça de la Granadella estaran a punt a finals de mes. És el centre neuràlgic de la població i acull totes les celebracions i festes, entre les quals el festival de música popular i tradicional catalana. L’actuació va començar a finals de l’any passat i ha suposat una inversió que ronda els 250.000 euros, segons va explicar l’alcaldessa, Elena Llauradó. Per finançar la reforma ha comptat amb una ajuda de la Generalitat, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) de la Generalitat, que ha aportat més de 136.000 euros, i una altra de la Diputació, de gairebé 62.000.

Segons l’alcaldessa, la reforma era necessària, ja que hi havia diverses zones de la plaça on el paviment estava molt degradat i suposava un risc per als veïns d’edat més avançada.L’actual plaça de la Granadella es va construir a principis de la dècada dels noranta i va substituir-ne una altra de circular edificada durant la dècada dels quaranta. S’ha construït amb pedra de la Sénia, a Tarragona, i s’ha delimitat perquè no hi puguin accedir els vehicles. També s’ha mantingut una àmplia zona verda. Ara queda tan sols pavimentar un petit sector que haurà d’estar llest per acollir els actes de Setmana Santa.