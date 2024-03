Debat sobre camins, plagues, seguretat i temporers

L’estat de conservació dels camins, la possibilitat de crear la figura d’un vigilant per garantir la seguretat de finques rurals, les mesures per pal·liar la plagues de conills, la contractació i allotjament per a temporers i la necessitat de preservar els marges de pedra als camps van ser alguns dels temes que es van debatre en la reunió que van mantenir entre l’equip de govern de les Borges Blanques i els veïns en una reunió que es va celebrar aquest dimarts.

Segons l’alcalde, Josep Farran, el consistori actuarà a la xarxa de camins principals que comuniquen amb l’N-240, fins que s’acabi la partida econòmica destinada a aquest objectiu, ja que la xarxa local té gairebé un miler de quilòmetres. Farran va incidir en les taxes als vehicles pesants que circulen per aquestes vies. Quant al vigilant, va incidir en la necessitat de controlar la delinqüència mitjançant comunicació als Mossos i guàrdia local ja que, per ara, no es pot crear aquesta figura. Per solucionar les plagues, l’alcalde va incidir en la necessitat de col·laborar de pagesos, sindicats i caçadors. Pel que respecta als temporers, va recalcar els problemes de falta d’habitatge.