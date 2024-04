Queixes per mal sabor i olor de l'aigua de l'aixeta que provoca una alga als dipòsits

L’aigua de l’aixeta té mala olor i mal sabor a les Borges Blanques i Juneda, cosa que ha provocat queixes dels veïns afectats. Ho provoca la geosmina, una substància que allibera una alga present en el subministrament que tant un municipi com l’altre reben del canal d’Urgell. En els últims mesos ha proliferat en dipòsits, basses i canonades, i els ajuntaments han reclamat solucions a les seues respectives concessionàries de l’aigua.

El subministrament dels dos municipis continua sent apte per al consum, encara que desagradable al gust i a l’olfacte. En el cas de les Borges Blanques, el consistori té constància de queixes des de fa unes tres setmanes, segons va explicar l’alcalde, Josep Farran (BxR-Per Tu). A Juneda, el grup de Juneda Per Tu, a l’oposició, ha denunciat en el ple que aquestes molèsties es remunten al mes de gener passat. A Arbeca, que es proveeix també del canal d’Urgell, l’ajuntament no han tingut per ara constància de queixes per aquesta raó, segons van explicar fonts municipals.El descens de cabals per la sequera i les altes temperatures contribueixen a la proliferació de l’alga, que s’ha reproduït en basses i dipòsits durant el període de tancaments d’hivern del canal d’Urgell. Ara que els municipis poden rebre subministrament sense esperes, la primera mesura per restablir la qualitat de l’aigua passa per renovar-la de forma progressiva amb nou cabal tant a Juneda com a les Borges Blanques. Com a solució definitiva, es planteja la possibilitat d’instal·lar filtres de carboni actiu per eliminar la substància que confereix mal gust i olor a l’aigua.L’alcalde de Juneda, Antoni Villas (Junts) va explicar que preveu reunir-se aquesta setmana amb representants de la concessionària per plantejar què fer. Des de l’oposició, Juneda Per Tu, considera urgent que l’empresa “implementi solucions”, especialment tenint en compte que la factura de l’aigua “ha pujat enguany al voltant d’un deu per cent sense fer distincions de trams ni d’usos”.

Acta de replantejament per abordar ja les obres del nou dipòsit

L’ajuntament de les Borges firma avui l’acta de replantejament per començar les obres del nou dipòsit d’aigua potable, amb una capacitat de 2.550 metres cúbics davant els 375 de l’actual, segons fonts municipals. Substituirà la centenària instal·lació que es fa servir en l’actualitat. La intervenció és dins del pressupost anual, que dona prioritat a actuacions a la xarxa d’aigua i clavegueram. De fet, reserva prop de 900.000 euros per tal de millorar-les. L’actuació més important, amb un cost estimat de mig milió d’euros, serà la construcció d’aquest nou dipòsit municipal d’aigua. Substituirà l’actual, amb una antiguitat de més d’un segle i que es conservarà.