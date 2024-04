El refugi per a les tortugues es consolida

El projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània a la vall Major de Bovera es consolida. Aquest any, la finca custodiada per l’associació conservacionista Trenca ha duplicat l’extensió passant de quatre a nou hectàrees. La mesura suposa una fita important per protegir a aquesta espècie amenaçada, que compta amb el suport d’Endesa, dins del seu Pla de Conservació de la Biodiversitat a Catalunya.

Segons els estudis, durant l’últim trienni els exemplars de tortuga a la vall Major de Bovera han augmentat un 61%, passant de 105 el 2021 a 172 l’any passat. El cens, que també s’ha incrementat, situa la totalitat de tortugues alliberades vives en gairebé 300 exemplars.