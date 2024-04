Una cooperativa centenària de llibre

L’evolució del sector oliverer de Ponent i de les seues cooperatives al llarg de l’últim segle a través de la cooperativa de la Granadella. Aquesta podria ser una síntesi molt superficial del llibre Oli d’oliva i cooperativisme a la Catalunya de Ponent. La cooperativa de la Granadella (1920-2022) que va presentar ahir a la sala de juntes de la facultat de Lletres de la Universitat de Lleida Ramon Ramon Muñoz, professor d’Història Econòmica de la Universitat de Barcelona. Ramon, originari de Cervera i que va cursar Història a l’Estudi General de Lleida, va explicar que encara que aquesta cooperativa sigui la “columna vertebral” de la seua obra, “vol anar més enllà” i utilitzar-la com a mostra de la trajectòria de les cooperatives olivaires de la zona. Analitza la seua evolució de forma temàtica, abordant com s’estructura, quines seccions té, els serveis als seus socis o com comercialitza la producció. Ramon considera que la base de la seua pervivència –precisa que només un 30% de les cooperatives agràries existents són centenàries– s’explica per diversos factors. Era l’única del poble i interclassista, una certa continuïtat en la gestió, la capacitat de donar serveis als socis, l’existència d’un nucli dirigent capaç de marcar pautes, i el fet de formar part d’un territori amb cooperatives i empreses similars. Ramon va indicar que els últims anys està apostant per “una vocació empresarial cada cop més clara” que es tradueix en aspectes com intentar arribar directament al consumidor, fet que es tradueix que, de mitjana, ven un 50% del seuoli envasat amb marca pròpia. A més, va afegir que també ha guanyat mida després de fusionar-se amb la de Torrebesses i, en general, va opinar que “és un bon exemple a seguir”.