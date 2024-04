Obres en un carrer destapen un antic pou de gel

Les obres per obrir una rasa al carrer el Forn de Castelldans han deixat al descobert, amb ajuda de la tempesta de dilluns passat, un antic pou de gel que havia quedat enterrat sota el municipi i que podria tenir el seu origen en l’activitat de l’antiga cartoixa d’Scala Dei, al Prioriat, la qual cosa situaria la data de construcció entorn del 1600, segons va avançar l’alcalde, Conrad Llovera. L’edil va explicar que va ocórrer arran de les obres de renovació d’un tram de la canonada de proveïment d’aigua en un punt darrere de l’església i al costat del carrer dels Frares. “En un primer moment, no va passar res, però després de la tempesta de dilluns es van adonar que l’aigua es colava per sota de les obres i al final es va fer un forat, que van anar engrandint” i que va deixar al descobert el vell pou.

El consistori calcula que té al voltant de 10 metres de profunditat i 25 de perímetre. Compta amb túnels d’entrada i sortida i el que sembla “un respirador”. “Està en un estat de conservació espectacular”, va afirmar Llovera. Demà divendres el visitaran tècnics del departament de Cultura i el consistori vol que s’excavi i es recuperi la instal·lació per poder fer-la visitable al públic. L’edil va explicar que s’ha cobert la zona per protegir-la i que la canonada de proveïment passarà per un tram lateral. L’existència del pou de gel era sabuda però el municipi donava per fet que s’havia perdut. En aquesta zona s’havien construït antigament diversos cellers que van servir de refugi durant la Guerra Civil, va assenyalar l’edil.