El robatori de cable talla la línia de tren de Lleida fins a Juneda

Un robatori de cable de coure a la línia de tren de la costa per les Borges Blanques (R-14) va obligar ahir a tallar la circulació de trens fins a les 9.30 hores del matí. Adif va explicar que el succés va tenir lloc entre les estacions de Lleida i Juneda i que dos trens de la línia R-13 i la R-14 es van veure afectats per aquesta incidència. Així mateix, els passatgers van haver de viatjar amb autocar de la capital del Segrià a Tarragona i Sant Vicenç de Calders amb el transport alternatiu que es va habilitar quan es va detectar aquesta incidència. Fonts de Renfe van afegir que aquests dos combois ja no van arribar a sortir de l’estació de Lleida-Pirineus, perquè la incidència es va detectar abans. Per la seua banda, des d’Adif van apuntar que el robatori de cable de coure del sistema d’electrificació es va detectar minuts després de les sis del matí, i en total es van robar més de 100 metres de cable, en diferents trams des de Lleida a Juneda, en concret després de l’estació d’Artesa de Lleida, i la de Puigverd de Lleida, segons van indicar. La circulació dels trens va quedar normalitzada al voltant de dos quarts de deu del matí d’ahir. Segons va indicar Adif, els seus operaris van treballar des del primer moment per resoldre la incidència com més aviat millor, perquè “la prioritat” era reparar la infraestructura per normalitzar la circulació dels combois. Per la seua banda, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació després que a les 6.30 hores tinguessin coneixement dels fets i esperaven que Adif interposés la denúncia corresponent.

Les incidències en aquesta línia de tren i a la de Manresa (R-12) pel robatori de cable de coure són recurrents i fa anys que alcaldes i usuaris denuncien les contínues avaries i retards dels combois. A finals de l’estiu passat, un robatori de cable en la línia d’alta velocitat entre l’Espluga de Francolí i Alcover va provocar demores en més d’una desena de trens que tenien parada a Lleida.