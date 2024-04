Reconeixement a policies locals per l'actuació durant l'any passat - A.L.B.B.

Quatre agents de la Policia Local de les Borges, entre ells la caporal cap, Imma Rebula, van rebre una felicitació per la seua excepcional actuació policial el 26 de juny del 2023. Aquell dia, el seu compromís i diligència van ser fonamentals per evitar l’ocupació delictiva d’un immoble de l’avinguda Francesc Macià de la localitat. Un altre agent va rebre una felicitació al mèrit per la seua ràpida actuació el 18 de juliol passat, quan una dona s’estava ofegant.