Les Borges va presentar ahir la comissió ciutadana Any Manel Giné Freixes, que vol commemorar el desè aniversari de la mort d’aquesta figura clau en la cultura de les Borges i la comarca de les Garrigues. L’acte també va servir com a inauguració de l’Any Giné, durant el qual es preveuen un gran ventall d’actes per recordar la trajectòria vital d’aquest activista i de les seues fites aconseguides.