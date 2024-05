El fons nuclear, per rehabilitar la cooperativa

Granyena de les Garrigues destinarà el fons de transició nuclear de la Generalitat a la rehabilitació energètica i la reparació de la coberta de l’edifici de la cooperativa, on també s’ubica el casal dels joves i hi ha previstos dos pisos socials de lloguer a la segona planta. L’alcaldessa, Montserrat Florensa, va explicar que els treballs per aconseguir que l’edifici sigui eficient energèticament ascendeixen a 84.890 euros i seran finançats pel fons nuclear. “L’objectiu és acabar amb els problemes de filtracions i goteres, impermeabilitzar la coberta i instal·lar plaques solars per proveir l’equipament i els dos futurs pisos socials”, va assenyalar. Va afegir d’altra banda que actualment no hi ha servei de bar, malgrat que sí que hi ha màquines d’autoservei. A la planta baixa hi ha una petita oficina de la cooperativa.

“Confiem a poder obrir aviat un bar-casal en un altre equipament del poble, ja que en aquesta planta està previst instal·lar la biblioteca municipal, una sala cultural i un espai coworking”, va dir. Quant als pisos socials, el consistori habilitarà la planta sota coberta per als dos habitatges socials de lloguer, que suposaran una inversió de 140.824 euros. En aquest sentit, va apuntar que el consistori ha obtingut ajuts de la Diputació per promoure habitatges als micropobles i per afrontar el repte demogràfic. La primera edil confia que les obres per rehabilitar l’immoble es puguin iniciar després d’aquest estiu.