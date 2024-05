Okupes als blocs del carrer Santiago Rusiñol de Les Borges: una llarga història d'incivisme i delinqüència

detail.info.publicated marta planes cases l Redactora digital

Unes dues-centes persones es van concentrar ahir davant de l'oficina de ”la Caixa” a les Borges Blanques per reclamar una solució als problemes derivats de l'okupació de pisos en un immoble del carrer Santiago Rusiñol, agreujats el cap de setmana per l'aparició de dos vehicles calcinats, que anteriorment havien estat robats.

L'edifici té 77 vivendes i més de 40 estan okupades. Un total de 52 són d'Inmocaixa (de la signatura Criteria, que depèn de la fundació de la Caixa), 14 més són d'un fons d'inversió, una és de CaixaBank i la resta són de particulars. Inquilins i okupes han conviscut en aquest immoble durant anys encara que la situació s'ha convertit en “insostenible” per la majoria i fins i tot per als veïns dels carrers adjacents.

L'edifici del carrer Santiago Rusiñol fa més de quinze anys que arrossega problemes socials i de seguretat ciutadana. Es tracta d’edificis construïts durant la bombolla immobiliària que, al quedar-se buits, es van anar ocupant de forma irregular. Malgrat les reunions dels diferents consistoris amb l’empresa propietària i diversos intents d’alguns veïns de regularitzar la seua residència, la situació a l’edifici mai s’ha resolt i ha desembocat en repetits actes delictius i fins i tot un homicidi.

Al gener del 2022 hi va haver dues actuacions policials en dos setmanes en què hi va haver quatre detinguts, entre els quals dos menors d'edat, per robatoris en un magatzem i en un bar de Mollerussa.

Els Mossos d’Esquadra van detenir el setembre del 2022 un jove de 18 anys com a presumpte autor de greus incidents recents a Valls, incloent la crema d’un vehicle policial. L’arrestat tenia dos requeriments policials per robatoris amb força a les Borges Blanques. Aquest arrest se sumava als dos que van fer els Mossos uns dies abans, de dos homes. Un dels detinguts, de 38 anys, va quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que l’altre, de 29, va ingressar en presó preventiva acusat de múltiples delictes, incloent un robatori a les Borges. El jove estava relacionat amb quinze robatoris de cotxes a Reus, Valls, les Borges i l’Espluga de Francolí, i tenia una trentena d’antecedents, majoritàriament per delictes contra el patrimoni al Camp de Tarragona i algunes comarques del pla de Lleida. També estava implicat en robatoris amb força en bars i assalts violents en gasolineres.

Al llarg de tots aquests anys, els veïns s'han queixat reiteradament als diferents consistoris per reclamar solucions.

Però el pitjor encara havia d'arribar i va ser l'assassinat a ganivetades d'un veí de les Borges de 34 anys a mans d'un dels residents als blocs, de 23 . Els fets van tenir lloc a l'octubre del 2022, quan, segons el presumpte homicida la víctima i el seu pare el van amenaçar de mort a ell i als seus familiars i que fins i tot van esgrimir una pistola després d’haver tingut dos enfrontaments previs per un assumpte de drogues.