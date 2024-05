Anul·len la Fira del Gos Caçador i destinen els diners a caçar conills

L’ajuntament d’Arbeca ha suspès la Fira del Gos Caçador que hauria d’haver-se celebrat aquest mes de maig per destinar els diners de la seua organització a mesures per lluitar contra la plaga de conills que, segons l’alcalde, Sergi Pelegrí, s’ha descontrolat al municipi, i que també afecta les Borges i la Floresta. Els gairebé 4.000 euros que es dediquen a muntar el certamen s’han utilitzat per a la compra de cartutxos i bales per a caçadors i pagesos. Pelegrí va afegir que un total de 134 finques d’Arbeca han declarat danys en camps de sembrat i d’arbres tant oliveres com fruiters, encara que és segur que també han perjudicat parcel·les veïnes.

D’altra banda, la setmana passada es va crear una comissió mixta de pagesos, caçadors i ajuntament per prendre mesures contra la plaga. “Ja hem repartit 24.000 cartutxos que ens ha facilitat la conselleria d’Acció Climàtica”, però “es necessiten moltes més mesures complementàries”, va remarcar Pelegrí. “De fet, s’ha permès l’entrada al vedat a persones que no són sòcies previ permís. També s’ha impedit el pas a determinades finques amb tanques específiques més altes per evitar el pas als rosegadors.” Pelegrí va indicar que s’han enviat cartes a la Generalitat i a la subdelegació del Govern a Lleida reclamant mesures més contundents. En concret, a l’Estat li reclamen poder utilitzar el fosfur d’alumini, una substància que, de moment, està prohibida. A més es va sol·licitar als Rurals més intervencions nocturnes ja que, ara per ara, “venen cada mes o mes i mig quan seria necessari actuar dos nits per setmana, almenys”, va assenyalar. Pelegrí va assenyalar que Arbeca “és l’epicentre de la plaga a les Garrigues ja que s’han arribat a comptabilitzar fins a 1.200 conills per quilòmetre quadrat”. La plaga de conills també afecta d’altres cultius com el Segrià, el Pla i l’Urgell on els pagesos també denuncien que els animals han arrasat els cultius de cereal i l’arbratge.

La localitat estrena l’àrea d’emergència per a residus

Arbeca també ha estrenat l’àrea d’emergència que completa la recollida porta a porta en aquest municipi. Val a recordar que el consell està distribuint 4.500 claus per donar accés a les àrees d’emergència on dipositar els residus que no s’han pogut recollir en els horaris establerts en el porta a porta mitjançant sistemes de lectura amb targeta que obliguen els usuaris a identificar-se per dipositar les escombraries. Aquestes àrees d’emergència s’han ubicat, a més d’Arbeca, a Juneda, la Granadella, Cervià, Juncosa i la Floresta, que són els municipis on s’efectua la recollida domiciliària. Cal recordar que el consell té el beneplàcit de la resta dels municipis per implantar el porta a porta l’any que ve.En un altre ordre de coses, l’ajuntament d’Arbeca obrirà la temporada de piscines l’1 de juny vinent, per la qual cosa serà un dels primers municipis a inaugurar la temporada estival.