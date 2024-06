Impuls a l'obrador comú

L’obrador de Bellaguarda, que comparteixen a banda d’aquest municipi Juncosa, els Torms, el Soleràs, la Granadella, Granyena, el Cogul i Bovera, va acollir dilluns una jornada tècnica organitzada per la conselleria d’Acció Climàtica, l’ajuntament i l’Associació Garrigues Altes per divulgar-ne els usos i potencialitats. Es va estrenar la tardor del 2020 però la pandèmia de covid va alentir la posada en funcionament, que es va reprendre dos anys després amb l’arribada de petites empreses i productors amb l’objectiu de posar en marxa les seues iniciatives. Totes han utilitzat l’obrador temporalment ja que està pensat com un viver d’empreses. Responsables de la instal·lació van indicar que durant la jornada també hi va haver persones interessades i, en concret, un dels assistents començarà ja la seua activitat per elaborar formatges durant tot l’any.

En l’actualitat, utilitzen temporalment l’obrador un manipulador i envasador de nous i altres com una torradora d’ametlles. La finalitat d’aquest projecte és promoure l’ocupació jove en el sector agroalimentari, assentant-lo a la comarca per frenar la despoblació.