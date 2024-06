Potenciar l'ús del català per atendre el públic al consell

El consell de les Garrigues ha acollit una sessió de sensibilització organitzada pel Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) per al personal de l’administració, especialment a les persones que presten atenció directa al públic però també extensiva a la resta de personal del consell. L’objectiu és reflexionar sobre les actituds lingüístiques relacionades amb la llengua catalana per aconseguir una millora pel que fa a l’atenció a la ciutadania.

Els participants reben eines i recursos per donar una bona atenció, entendre per què és important respectar l’elecció de la llengua i per què és necessari utilitzar en primera instància el català com a mostra de disponibilitat lingüística.