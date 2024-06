Lleida i Juneda celebren la millora del'N-240 i les Borges creu que no cal

Els alcaldes de Lleida, Juneda i Torregrossa van celebrar ahir la proposta del ministeri de Transports i Mobilitat per reformar l’N-240 entre la capital del Segrià i la de les Garrigues, que implica dotar-la de de quatre carrils en els 8,5 quilòmetres entre Lleida i Margalef i d’un traçat nou entre aquest punt i l’AP-2 a les Borges Blanques. En canvi, l’alcalde d’aquest últim municipi, Josep Farran, considera que aquesta obra és ara “innecessària” després de l’alliberament del peatge de l’AP-2 i la desviació de camions.

“L’N-240 no té ara un problema de sinistralitat i no es fa un ús eficient dels recursos públics, tenint l’autopista i la via del tren a prop”, va dir Farran. “Em crida l’atenció que costi tant posar al dia els horaris i freqüències del sistema de trens de rodalies i, en canvi, es prioritzi desdoblar l’N-240 quan ja no té tant trànsit, i es frivolitzi sobre la seguretat viària.”Per la seua part, l’alcalde de Juneda, Antoni Villas, va assenyalar que és una “bona alternativa que dona moltes possibilitats al territori”. Va destacar que es tracta de la proposta que els municipis havien reclamat, ja que, en el cas de Juneda, ja es contemplava una variant. Va insistir que, atesa la proximitat amb futur polígon Torreblanca-Quatre Pilans, “no podem quedar-nos enrere i és necessari disposar d’una via en condicions”. En la mateixa línia es va manifestar l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va expressar la “satisfacció total” per la proposta de la nova N-240, i va afirmar que és el que sempre ha defensat. Va destacar que evita que el trànsit pesant que generi el futur polígon de Torreblanca hagi d’anar cap a Lleida per accedir a l’autopista i a més garanteix que tampoc haurà de passar per Juneda i les Borges Blanques, gràcies a la futura nova connexió amb l’autopista AP-2. Així mateix, l’alcaldessa de Torregrossa, Maribel Zamora, va apuntar que aquesta reforma serà “una solució a les reclamacions de molts anys”. Va insistir que és una proposta que arriba tard, però que és benvinguda.

“La millora serà determinant per al futur del territori”

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va afirmar que, amb el projecte de millora de l’N-240 entre la capital del Segrià i la de les Garrigues, “Lleida comença a teixir una nova mobilitat que permetrà la connexió amb eixos viaris d’alta capacitat i serà un factor determinant per a futurs projectes empresarials”. Va fer aquestes declaracions al Vilosell, on va recordar que el Govern destina 4,5 milions a Catalunya per millorar la competitivitat del sector del vi.