Foto de grup dels participants en aquest camp de treball per preservar el patrimoni històric. - A. VINAIXA

Restaurar diferents elements patrimonials de Vinaixa i treballar en la conservació, rehabilitació i preservació són algunes de les activitats que duen a terme 24 joves d’entre 14 i 17 anys en un camp de treball organitzat per la Fundació Escolta Josep Carol, procedents de diferents punts de Catalunya i que seran a Vinaixa aquesta primera quinzena de mes.

L’alcalde, Josep Maria Tarragó, va explicar que s’actuarà en aljubs, cabanes i refugis de pedra seca i altres elements del patrimoni històric del municipi. Aquesta setmana van rebre la visita d’un mestre picapedrer local, Marcel Mingorria, que els va explicar l’art de tallar la pedra per elaborar aquestes construccions tradicionals.Els joves van arribar diumenge amb les seues famílies i tots van rebre una visita guiada pel nucli antic del poble de la mà de Glòria Alberich, van conèixer el procés d’elaboració de l’oli i van poder participar en un tast d’or groc. “Aquest camp de treball no només assegura la salvaguarda del patrimoni, sinó que també serà un motor de creixement cultural i comunitari a curt i llarg termini”, va dir el primer edil. Els joves s’allotgen al col·legi municipal de Vinaixa i les entitats locals també participen en activitats relacionades amb els joves.