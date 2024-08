Bomba d'aigua per actuar d'emergència en cas d'incendi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bovera ha instal·lat una bomba d’uns 500 litres d’aigua en una camioneta del consistori per utilitzar-la en cas d’incendi, segons va explicar l’alcalde, Òscar Acero. La intenció és tenir una equipació amb què es pugui actuar el més ràpid possible a l’espera de l’arribada dels bombers. El consistori ha pres aquesta iniciativa arran de les elevades temperatures i les onades de calor que puguin provocar focs, com ja ha passat en anys anteriors.