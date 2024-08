Llum verda inicial a la planta de Nufri a Puiggròs per fer adob

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió d’Urbanisme ha aprovat inicialment el pla especial urbanístic per a la instal·lació d’una planta d’adob orgànic ecològic al polígon de Puiggròs promogut per Nufri que ara està en informació pública, segons van indicar fonts municipals. El Grup Nufri convertirà residus orgànics del seu complex a Mollerussa i de les granges en adob per a les seues finques de fruiters.

Així, el produirà en aquesta planta de compostatge que tindrà capacitat per tractar 42.000 tones de residus l’any: els resultants del procés de seleccionar, pelar i premsar fruita, dejeccions d’aus i ovelles i restes de podes. A partir d’aquests materials, la firma haurà de produir 10.000 tones l’any de fertilitzant i sol·licitarà qualificar aquest producte com a ecològic.La planta de compostatge està prevista a 2,2 quilòmetres del poble de Puiggròs, a 3,2 quilòmetres del de Miralcamp, a 3,9

Les instal·lacions ocuparan una superfície de més de 68.000 metres quadrats en aquest municipi

del nucli urbà d’Arbeca i a 4 del de Torregrossa. Els terrenys s’han triat per estar a prop tant dels punts on es produeixen els residus com de les finques on està previst aplicar el fertilitzant ja tractat. Es tracta de sòl rústic de protecció especial, una figura que imposa algunes limitacions a la implantació de noves activitats. D’altra banda, les instal·lacions ocuparan una superfície de més de 68.000 metres quadrats i suposaran una inversió de 135.000 euros, segons el projecte.

També s’instal·larà una barrera perimetral d’arbres al voltant de la planta de compostatge per reduir el seu impacte visual i evitar pudors. Així mateix, les piles de residus es cobriran amb compost ja elaborat, perquè aquest faci les funcions de “filtre odorífer” i redueixi emissions fora del recinte.En un altre ordre de coses, una vegada passat aquest tràmit inicial la comissió d’Urbanisme sol·licitarà un informe de la conselleria d’Agricultura, en especial sobre l’afectació a regadius, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, a l’Agència de Residus de Catalunya, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a la conselleria de Cultura i Interior i a la direcció general de Mobilitat, així com a entitats ecologistes i als ajuntaments d’Arbeca, les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa i Miralcamp.