Entreguen el premi per comprar a Cal Prior

Maria Carme de Cal Domingo ha estat la guanyadora del concurs Compra i Guanya a Cal Prior per les seues compres en aquest establiment de l’Espluga Calba. L’ajuntament de l’Espluga Calba i Queviures Casa Gaya, també coneguda com Cal Prior, van posar en marxa al juny una campanya per agrair la fidelitat dels clients que compren al poble.

L’objectiu és assegurar la supervivència d’aquest comerç, l’únic dedicat a alimentació de la localitat. Per a això, apliquen consells d’un estudi del consell de les Garrigues per evitar el tancament de petits establiments. La campanya va començar el dia 25 de juny i va acabar el 18 del mes passat, segons fonts municipals.