El Sindicat s'exporta als micropobles

Ciclistes sortint del Sindicat de Tarrés per a fer una ruta turística. - S.T.

Alcaldes de les Garrigues es van reunir ahir a Tarrés amb el president de l’Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner (Solsonès), Joan Solà, i el promotor del Sindicat i la iniciativa Camins de Pedra, Òscar Balsells, per exportar aquesta iniciativa a altres petites poblacions. Segons Solà, l’èxit d’aquest projecte és totalment traslladable a altres nuclis petits per reactivar-ne l’economia, sempre respectant les seues característiques.

“Tenir un centre multiserveis rural és un avantatge que reactiva la vida i és una assegurança que allarga l’existència dels micropobles”, va remarcar. Solà va afegir que portar aquest model a altres poblacions ha de comptar amb el suport de la Generalitat “ja que es tracta d’un servei bàsic per evitar la despoblació i atreure nous negocis”.

Precisament, unes 2.200 persones han passat i pernoctat durant els mesos de juliol i agost pel Sindicat de Tarrés, que ofereix nombrosos incentius als visitants. La destinació Camins de Pedra-Tarrés ha tingut un 91,40% d’ocupació i un sensible augment de les pernoctacions respecte a l’estiu del 2023.

El Sindicat, que disposa de quatre apartaments de lloguer turístic, ha estat ple durant els mesos estivals, mentre que les diverses cases rurals del municipi també han tingut excel·lents índexs d’ocupació. També s’hi ofereix servei de bar-restaurant i agrobotiga. S’hi sumen una àmplia oferta gastronòmica, el Centre de Senderisme i l’Espai Ciclisme amb camins senyalitzats.

Per la seua part, el gestor del Sindicat va reivindicar més atenció de l’administració per al pla de Lleida i comarques com les Garrigues. “Entenc que la promoció se centri en el Pirineu, però sense oblidar les possibilitats que ofereixen altres poblacions del sud”.