Insten a reallotjar famílies de Santiago Rusiñol

L’ajuntament de les Borges Blanques demana celeritat al Govern de la Generalitat per afrontar la problemàtica de l’edifici okupat de l’avinguda Santiago Rusiñol. L’alcalde, Josep Farran, va apuntar que el principal objectiu ara, quan ja hi ha un acord de compra i finançament per pagar-lo, és “treballar per garantir la seguretat de l’immoble, amb gravíssimes deficiències en els subministraments i serveis”. Va remarcar la necessitat d’actuar amb pressa “perquè arriba l’hivern” i cal que prevalgui la seguretat de les persones. “És imprescindible la participació de la Generalitat per reallotjar bona part del contingent que viu a l’edifici, que s’acosta a les 200 persones.”

En aquest sentit, també va assegurar que una problemàtica tan complexa requereix solucions que s’han de moure des de diferents àmbits i la necessitat d’un equip interdisciplinari, creat per la Generalitat, que ajudi a resoldre aquesta situació: “Els ens públics han d’entendre que un ajuntament com el de les Borges no pot afrontar només una problemàtica d’aquestes característiques i, per tant, necessitem molta determinació per part de l’administració catalana.” Va assegurar que des del consistori ja s’ha fet el més urgent, que era tancar un acord de compra, “ara cal posar-se a treballar, ja que durant els mesos d’estiu, per les eleccions i la formació del nou Govern, totes les accions van quedar paralitzades i no s’ha avançat”. A més, Farran va explicar que la setmana passada hi va haver una reunió amb Habitatge per afrontar la situació. “Sabem que la compra de l’immoble no era la definitiva, però l’adquisició de la propietat sí que ens ha de permetre tenir mitjans per actuar”, va dir. A més a més, va assegurar que ja ben aviat es podria treballar en l’edifici per garantir la seua seguretat. “Hem citat Endesa i la resta de companyies però fa falta la col·laboració immediata de la Generalitat”, va dir.

Un incendi va obligar a desallotjar part de l’edifici a l’estiu

Un incendi al conflictiu bloc d’habitatges va obligar el mes de juliol passat a desallotjar part d’aquest edifici i cinc persones van ser trasllades a l’Arnau de Vilanova per inhalació de fum. En el seu moment, l’alcalde va assegurar que era “necessari” posar ordre en l’accés a aquests habitatges, ja que no podia continuar la gestió descuidada que hi havia. L’incendi es va registrar en un buit al costat de l’ascensor prop de les conduccions elèctriques. Els Mossos també van evitar que una inquilina del bloc se suïcidés llançant-se al buit.