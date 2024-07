Les Borges demana ajuda per rehabilitar el bloc okupat i ordenar-ne l'ús amb lloguer

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“La idea és que l’ajuntament adquireixi la propietat de l’edifici i tot seguit establir els criteris d’accés a l’habitatge”, explica l’alcalde de les Borges Blanques, Josep Ramon Farran, sobre la imminent compra del consistori de 72 dels 77 pisos de l’edifici parcialment okupat de l’avinguda Santiago Rusiñol a les immobiliàries Inmocaixa (50) i Coral Home (20) i a CaixaBank (2). Els cinc restants són propietat de particulars.

El consistori planteja una actuació pionera en matèria d’habitatge per “evitar que la situació es reprodueixi en un altre edifici de les Borges o en un altre lloc”, assenyala l’alcalde. “Tenim l’oportunitat de posar en marxa un reallotjament el més ordenat possible”, afegeix, i “seria una irresponsabilitat invertir diners públics i limitar-se a traslladar el problema”.El pla, per a l’execució del qual l’ajuntament va demanar ahir suport a la Generalitat en una reunió celebrada a la delegació del Govern, contempla estudiar una per una la situació de les 72 famílies no propietàries, un bon nombre de les quals s’allotja com a okupa (fonts d’Inmocaixa van declinar concretar-ne el número) o paga una renda a algú que no n’és l’amo, per oferir lloguers socials a les que compleixin les condicions i posar la resta en arrendament a preus de mercat. La delegada del Govern en funcions, Solés Carabasa, va anticipar el “suport en tot a l’ajuntament des de tots els departaments”.“No parlem de desnonaments, sinó d’aplicar una política concertada a la gent que està a l’edifici”, va anotar l’alcalde, que, no obstant, va donar per fet que no totes les famílies hi seguiran. “El desnonament no és la mesura principal, però si cal arribar-hi s’hi arribarà”, va afegir, ja que “hi haurà gent que es mantindrà a l’edifici i d’altres que en sortiran”.A la “foto final” que maneja el consistori hi hauria “més o menys quinze pisos de lloguer social”, alguns per a “persones grans que en lloc d’anar a residències puguin viure en comunitat”, alguns per a joves i “dos o tres per a emergències” de caràcter habitacional, va explicar l’alcalde. Els criteris d’accés “estan per definir”, va apuntar, encara que, segons va avançar, dos dels eixos del barem serien el nivell de renda i l’antiguitat de l’empadronament a les Borges.El principal serrell consisteix a compatibilitzar la rehabilitació de l’edifici amb el seu ús com a habitatge.

