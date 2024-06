El Govern redobla la vigilància per evitar més incidents a les Borges Blanques

La Generalitat de Catalunya ha decidit reforçar la vigilància a les Borges Blanques després dels incidents de diumenge passat, que van portar ahir l’ajuntament a demanar empara a la Generalitat. Els Mossos van frenar abans d’ahir a la nit un intent d’okupació en un edifici del carrer Francesc Macià i pocs minuts després un grup de persones van bolcar contenidors al carrer, amb l’objectiu de tallar l’accés al bloc ja ocupat del carrer Santiago Rusiñol, on hi ha hagut diversos incidents en les últimes setmanes, com un incendi divendres, amb cinc persones evacuades a l’hospital Arnau de Vilanova per inhalació de fum.

El director dels serveis territorials d’Interior a Lleida en funcions, Xavier Garròs, va explicar, després de reunir-se amb l’alcalde, Josep Ramon Farran, que “els Mossos d’Esquadra han incrementat la vigilància i el patrullatge a la zona des de divendres passat i, fins i tot si és necessari, es desplegaran unitats dels ARRO”.

En aquest sentit, els Mossos estan recopilant la informació, també hi ha prevista una reunió amb la Fiscalia i que intervingui Serveis Socials. D’aquesta forma, s’espera que el treball preventiu eviti que els incidents vagin a més. Així mateix, fonts solvents van indicar que l’empresa propietària del bloc fins ahir no havia presentat cap denúncia. Pel que fa a la conflictivitat, els incidents estarien ocasionats per membres de diverses famílies.

L’alcalde va assenyalar al seu torn que les Borges s’ha convertit en una “carpeta prioritària” per a la Generalitat i que la complexitat de la situació actual a l’edifici ocupat de Santiago Rusiñol s’ha d’abordar des de les conselleries no només d’Interior, sinó també de Drets Socials i de Territori, que té responsabilitat en matèria d’habitatge.

També juntament amb la Fiscalia, va afegir Farran. Va manifestar que l’ajuntament “confrontarà l’ocupació que tingui darrere una activitat delictiva”, va assenyalar el primer edil.

L’edifici del carrer Santiago Rusiñol té 77 habitatges, dels quals més de 40 estan ocupats. Un total de 52 són d’InmoCaixa (de la firma Criteria, que depèn de la Fundació La Caixa), 14 més són d’un fons d’inversió, un és de CaixaBank i la resta són de particulars. L’ajuntament ha mostrat la voluntat que l’edifici passi a ser de titularitat pública. Fa dos setmanes, l’elèctrica Endesa va tallar la llum a gairebé tots els pisos.