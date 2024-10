La producció intensiva de l'oli redueix 2 euros el preu del litre

El pavelló de l’oli de les Borges Blanques va acollir ahir el primer fòrum de l’oli d’oliva verge extra de Catalunya (FOOVE) en el qual 24 ponents i 200 professionals relacionats directament o indirectament amb el sector oleícola van debatre sobre el futur del sector des dels àmbits de la producció, gastronomia, la salut i la comercialització.

La primera de les taules redones va abordar els models productius, com el model tradicional, l’intensiu o el model d’agricultura regenerativa. En aquest sentit, l’investigador de l’IRTA, especialitzat en olivicultura, Juan Francisco Hermoso, va explicar que a Catalunya predomina encara la producció tradicional, tot i que a poc a poc guanya terreny els sistemes moderns intensius i superintensius, que són molt més productius, sobretot, a les noves zones de regadiu. Va apuntar que de les 120.000 hectàrees d’oliveres que hi ha a Catalunya, només 20.000 corresponen a models intensius. Va afegir que produir un litre d’oli d’oliva de manera tradicional té un cost per al productor d’entre 5 i 6 euros, mentre que amb els sistemes intensius el preu baixa fins als 3 euros. Així mateix, el debat també es va centrar en l’agricultura regenerativa, que aposta per restaurar i mantenir la matèria orgànica i la biodiversitat del sòl. Francesc Font, enginyer agrícola especialitzat en aquesta matèria, va explicar que aquest model no significa deixar de tractar la terra, sinó fer-ho “de forma natural i amb coneixement científic”, tot i que pot generar dubtes perquè és necessari pagar un “peatge productiu” de dos anys perquè hi hagi producció.

Per la seua part, el secretari d’Agenda Rural del departament d’Agricultura, Víctor Sas, va apuntar que el departament impulsarà un pla de regadius amb l’objectiu d’implementar el reg en el màxim de zones de secà. Va afegir que el model de producció intensiu té en compte la rendibilitat econòmica, però també cuida el paisatge i el territori. El director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, va insistir que les conclusions d’aquest primer fòrum de l’oli d’oliva verge extra de Catalunya asseurà les bases del nou “pla de l’oli”. “Volem que les conclusions serveixin per fer un seguiment i en pròximes edicions donar compte del que s’ha fet”, va dir.

“L’oli d’oliva verge extra no és car. És el millor del món”

“Tenim el millor oli d’oliva verge extra del món al nostre abast i no és un producte car, és un producte excel·lent.” Així de contundent es va mostrar el cuiner Carles Gaig a la taula redona que va abordar com la gastronomia està al servei de la cultura de l’oli. En la mateixa línia es va manifestar Toni Massanés, gastrònom i director de la Fundació Alícia, que va insistir en el fet que no hi ha en la societat actual una percepció que l’oli d’oliva és un “aliment bo i que estem obligats, a gaudir-ne”. Per la seua part, la xef i propietària del restaurant el Ventador de Barruera, Elisabeth Farrero, va assegurar que els restaurants són un altaveu per als productors i on es dona un valor qualitatiu a l’oli. La taula redona també va comptar amb la participació del xef i el professor de cuina, Pep Nogué i Xavier Benet, del restaurant Hostal Benet de les Borges Blanques.