Sindicat i ajuntament senyalitzen rutes per a cecs i minusvàlids

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per

L’ajuntament i el Sindicat de Tarrés han volgut fer un pas més per promocionar el patrimoni de la població i han dissenyat un projecte adaptat a persones amb diversitat funcional i cecs per tal que puguin visitar la concentració de forns de calç més gran de Catalunya i una de les més importants d’Europa. S’inclouen també les nombroses cabanes de volta, la majoria molt ben conservades, moltes centenàries.

L’obra està dividida en dos fases. La primera consta de 250 metres de plataforma prou ampla per a l’encreuament de dos cadires de rodes des de l’aparcament previst fins a les principals construccions, amb plafons explicatius en braille. Una segona fase s’endinsa al mig del bosc per visitar una altra cabana i un altre forn. En aquest cas, serien uns 600 metres més de recorregut, que, alhora, permetrien conèixer als visitants la flora i la fauna d’aquest territori.Per una altra banda, el Sindicat ha tancat un acord amb l’operador turístic suís Ànima Bikes per portar ciclistes a les Garrigues el 2025 vinent. Es tracta d’una proposta que inclou la suma de dos rutes diferents: la de Camins de Pedra Thermal i la de Camins de Pedra Oleum.