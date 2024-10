Nova imatge turística a les Garrigues Altes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comunitat de Municipis de les Garrigues Altes ha creat una nova imatge i marca turística, Garrigues Altes. Pobles i Paisatges Autèntics, un relat que posa en relleu el paisatge de l’oli, la pedra seca i el turisme actiu, el senderisme, BTT i cicloturisme, així com equipaments turístics, elements patrimonials, allotjaments i hostaleria. Juntament amb la marca i la imatge gràfica per a la promoció del territori, s’ha creat un vídeo promocional, un desplegable i un petit llibre d’informació turística, que es podran trobar a la pàgina web i a les xarxes socials de la comunitat de municipis i als punts d’informació turística de la zona. En aquest marc, diumenge es va portar a terme a Juncosa una marxa senderista per promocionar el turisme actiu i presentar el perfil de l’aplicació Wikiloc amb catorze rutes.