Creen la ruta de les Fires de l'Oli de les Garrigues Altes en quatre municipis

La Comunitat de Municipis Garrigues Altes estrena aquest any la Ruta de les Fires de l’Oli, una iniciativa que vol posar en relleu un dels productes més emblemàtics del territori: l’oli d’oliva verge extra. La ruta inclou diverses fires que es portaran a terme als municipis de la Granadella, Juncosa, els Torms i Bellaguarda, on els productors locals presentaran els seus olis, acompanyats d’altres productes artesanals i d’activitats culturals per a tota la família, segons fonts de l’entitat.

Aquesta iniciativa no només ofereix als visitants l’oportunitat de degustar i comprar oli directament de les cooperatives, sinó que també promou la cultura local i fomenta el consum de productes de proximitat.

Amb la compra d’una botella d’oli o altres productes de les cooperatives, els participants podran segellar un bitllet que els permetrà participar en el sorteig de productes locals si visiten diverses fires incloses en la ruta. Així, per cada compra que es faci en les cooperatives es posarà un segell al bitllet. Cal aconseguir tres segells per participar en el sorteig d’un lot de productes locals. El bitllet segellat s’ha de dipositar a les bústies que s’habilitin a les fires dels Torms i Bellaguarda. El termini per participar comença el 26 d’octubre i finalitzarà el 23 de febrer. El lot de productes està valorat en 120 euros.Aquestes fires no són només una ocasió per comprar oli d’oliva, sinó una experiència completa en la qual es pot conèixer la història i la dedicació darrere d’un producte que “representa l’essència de la nostra terra”, van remarcar.

La Granadella, primera fira, i la de Juncosa, al novembre

La Fira de l’Oli de la Granadella obrirà les portes aquest cap de setmana amb la Primera Premsada. És un dels certàmens dins d’aquesta iniciativa. Per la seua part, la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Juncosa organitza una experiència gastronòmica, enoturística i musical que tindrà lloc al molí amb motiu de la presentació de l’oli de la primera collita, així com la inauguració de la planta envasadora. L’acte servirà per presentar la nova imatge del packaging Les Cabanes Taste of Earth. La inauguració de la planta envasadora es farà a les 17.00 hores. Després de l’acte s’ha organitzat una degustació de tapes que es maridaran amb vins de la zona.