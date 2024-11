Inverteixen 10.000 euros en el nou circuit de BTT

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Pumptrack Parc Catalunya, juntament amb el Club Ciclista d’Arbeca, ha habilitat un circuit de BTT al municipi. La instal·lació compta amb espais molt tècnics de diferents graus de dificultat perquè els esportistes s’hi puguin entrenar. En la construcció ha col·laborat l’ajuntament per facilitar la posada en marxa de la iniciativa, que ha suposat una inversió de prop 10.000 euros, sufragats majoritàriament pel consistori.

El que es pretén amb aquest projecte és dinamitzar la pràctica de BTT a la població, on ja hi ha pistes d’atletisme i camps de futbol, de futbol sala masculí i femení, però faltava dotar de més instal·lacions el ciclisme i totes les seues variants. Segons l’alcalde de la localitat, Sergi Pelegrí, “tenim un club ciclista potent i van ser els seus integrants els impulsors de la iniciativa en un terreny municipal i amb una inversió municipal”. A banda d’un circuit per a professionals, el que es pretén també és fer activitats extraescolars i que el cap de setmana hi hagi competicions. El circuit el gestionarà el Club Ciclista Arbeca, va remarcar Pelegrí. El consistori i el club ciclista conviden tots els interessats a la inauguració de les instal·lacions a la zona dels Borrells el proper dia 23 d’aquest mes de les 11.00 a les 13.00 hores. Hi haurà una demostració de salts i pràctica lliure i es podrà recórrer tot el circuit, que compta amb pistes de diversos nivells de dificultat.