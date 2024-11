Primera fira de benestar animal per a una gestió ètica

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Borges Blanques organitza la primera edició de la Fira de Benestar Animal aquest cap de setmana. Continuant amb el seu compromís de treballar per la gestió ètica dels animals, del 8 al 10 s’ha preparat una varietat d’activitats amb una xarrada sobre fauna salvatge protegida, una demostració del paper dels gossos en el tractament de malalties degeneratives, exhibició de doma, la primera caminada canina solidària, diumenge, i una xarrada sobre l’estrès en els gats, entre altres temes. A més, els qui vulguin podran censar i xipar in situ les seues mascotes.

Divendres hi haurà una xarrada a la Biblioteca que porta per títol Gestió ètica dels coloms, a càrrec de l’empresa barcelonina ZooEtichs Ethical Animal Projects. Durant la seua intervenció faran referència a les diverses tècniques per controlar els coloms com els fàrmacs anticonceptius que permeten tallar la natalitat, o altres sistemes eficaços i fàcils d’instal·lar per mantenir els espais nets i lliures d’aquestes aus. D’altra banda, dissabte es farà un canicròs infantil, una activitat esportiva per als més petits. Així mateix, també es portaran a terme xarrades sobre l’impacte humà en espècies protegides, el paper dels gossos en persones amb malalties com l’Alzheimer i tallers sobre l’educació d’animals i la doma natural de poltres.

Debat sobre el control de les colònies d’animals

Com a acte previ, dimarts es va celebrar un nou encontre del Responem al Centre Cívic, on es va parlar sobre benestar animal amb l’alcalde de les Borges Blanques, Josep Ramon Farran, i la regidora de Salut, Cures i Acció Social, Ivette Macià, que va explicar el mètode del pla CER (Captura, Esterilització i Retorn), que va aprovar l’ens municipal el mes de juliol passat, per portar a terme una gestió ètica i municipal de control de colònies felines i gats comunitaris amb una estratègia d’actuació conjunta. Així mateix, aquesta té l’objectiu de control poblacional de tots els gats comunitaris, a fi de reduir-ne, progressivament, la població i mantenir-ne la protecció com a animals de companyia, tal com estableix la llei de protecció dels drets i del benestar dels animals.A més a més, en la trobada, que es va debatre el tractament de polítiques i productes sanitaris adequats als gossos al municipi, es va abordar la gestió ètica dels coloms i la nova ordenança de benestar animal. L’objectiu era informar la ciutadania sobre les noves normatives que impulsarà l’ajuntament per millorar el benestar dels animals en l’entorn urbà del municipi.