La marca de roba lleidatana STJOR, al REC d'Igualada amb descomptes de fins al 40%

La reconeguda marca de roba lleidatana STJOR, originària de l'Espluga Calba a les Garrigues, està participant en l'actual edició del REC d'Igualada, un dels esdeveniments comercials més importants de Catalunya. Aquesta participació suposa una aposta per part de STJOR per donar a conèixer els seus valors i el seu estil de producció diferencial.

Segons ha explicat a SEGRE Montse Balcells, administrativa, "estem contents, hi ha molta gent de Lleida i seguidors de les nostres xarxes socials". La marca, que té el seu estand al Museu de la Pell, concretament a la zona Imperdible, comparteix espai amb altres firmes artesanals i socials a la zona Imperdible del Museu de la Pell, que és la zona on hi ha la roba sostenible i ètica. El REC, que va arrencar el passat dimecres i s'allargarà fins aquest dissabte, és vist per STJOR com una inversió estratègica.

Per tal d'aprofitar al màxim la seva presència al REC, STJOR aplica descomptes d'entre el 30% i el 40% en les seves peces. Segons explica Albert Balcells, CEO de la marca, l'objectiu és "treure estocs, donar a conèixer la marca, i també presentar les noves col·leccions de primavera i estiu". Balcells subratlla que "estem contents amb la nostra participació, ja que és una oportunitat per créixer i pensar en el futur".

STJOR: Una marca lleidatana amb projecció

Fundada l'any 2016, STJOR s'ha consolidat com una de les marques de roba de referència a les comarques de Lleida. Amb seu a l'Espluga Calba, un petit municipi de les Garrigues, la firma aposta per un estil atemporal i una producció de proximitat i respectuosa amb el medi ambient. Els seus dissenys combinen modernitat i tradició, amb una especial cura pels acabats i els detalls. De fet, el popular comunicador Òscar Dalmau és l'encarregat de crear les col·leccions de cada any de STJOR.

El REC d'Igualada: Una fira amb valors

El REC d'Igualada s'ha consolidat com una de les fires més innovadores i singulars del panorama català. Més enllà d'un mercat convencional de roba, el REC aposta per promoure un consum responsable, ètic i sostenible en el sector tèxtil i de la moda. Durant quatre dies, el barri del Rec es converteix en un aparador de marques i dissenyadors que comparteixen aquests valors.

A més de l'oferta comercial, el REC inclou activitats paral·leles com tallers, xerrades i exposicions que conviden a reflexionar sobre el futur de la moda. L'organització també vetlla per minimitzar l'impacte ambiental de la fira, aplicant mesures de reducció de residus i fomentant la mobilitat sostenible.

El futur del STJOR al REC

De cara a properes edicions, la firma podria arribar a plantejar la seva presència "a peu de carrer", per tal de guanyar visibilitat i competir al costat d'altres marques i dissenyadors emergents.

En paraules d'Albert Balcells, "el REC ens ha permès connectar amb un públic que valora la nostra filosofia i la nostra manera de fer les coses".