Avisen que els nínxols són competència del consistori

Publicat per Maria Molina

L’ajuntament de les Borges Blanques ha detectat que personal d’un dels tanatoris de la capital gestiona directament amb els veïns la venda de nínxols. El consistori vol aclarir el règim jurídic dels nínxols del cementiri municipal i incideix que són béns de domini públic i formen part del patrimoni municipal, estan destinats a un servei públic essencial i no poden passar a mans privades.

Al seu torn, l’alcalde, Josep Ramon Farran, ha fet aquesta puntualització després de constatar que s’han fet propostes per a l’adquisició i tractes entre particulars i tanatori per ocupar-los. Incideix en el fet que els nínxols s’atorguen en règim de concessió administrativa per un període determinat, amb un dret d’ús subjecte a la normativa municipal. Pel que respecta al canvi de titularitat, no es permet la compravenda entre particulars i les transmissions han de ser via herència o successió. Qualsevol canvi de titularitat ha de ser expressament autoritzat per l’ajuntament i degudament inscrit en el registre municipal. Així mateix, l’ajuntament aconsella que es consulti el consistori.