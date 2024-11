Més de 70 expositors a la 41 Fira de Santa Caterina

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’una setantena d’expositors es donaran cita aquest cap de setmana a la 41a Fira de Santa Caterina 21a Fira de l’Oliva Arbequina que espera vendre més de 10.000 litres d’oli, que són els que van vendre l’any passat, segons fonts municipals. El certamen començarà demà divendres amb l’acte inaugural després d’un berenar popular. Dissabte es podrà fer una degustació d’oli per prosseguir amb la inauguració del circuit de BTT. Al matí també hi haurà un vermut popular. A la tarda s’ha organitzat actes per als més petits i un escape room amb inscripció prèvia.

Diumenge el programa començarà amb el tradicional Mercat de Fira, al qual prosseguirà un dinar popular i l’exposició de tractors antics i una degustació d’oli. A les 13.15 hores s’ha programat el tradicional Concurs de Menjar Olives Arbequines.

Els visitants tindran l’oportunitat de participar en visites guiades que els portaran a descobrir els racons locals, submergint-se en la història de la població. A més, els tastos oferiran una experiència gastronòmica a tots els visitants.

La Fira d’Arbeca coincideix amb la celebració de la Fira de Juncosa, que s’emmarca dins de la Ruta de les Fires de l’Oli de les Garrigues Altes i que va començar a finals d’octubre a la Granadella. La Comunitat de Municipis de les Garrigues Altes vol promocionar els productes de proximitat. La ruta es completarà amb la Fira dels Torms el pròxim 1 de desembre i posarà fi a l’itinerari Bellaguarda amb la celebració del seu certamen el 23 de febrer (vegeu el desglossament).

Promoció de les 4 cooperatives de la Ruta de Fires de l’Oli

Amb la compra d’oli a les 4 cooperatives dins de la ruta de les Fires de l’Oli de les Garrigues Altes els participants podran segellar una plantilla que els permetrà participar en el sorteig de productes locals si visiten fires incloses a l’esmentada ruta. Amb aquesta experiència no només s’ofereix l’ocasió de comprar oli d’oliva, sinó també de tenir una experiència per conèixer la història. S’hi pot participar fins al 23 de febrer. El premi és un lot de productes valorat en 120 euros.