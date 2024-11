Veto a camions als camins

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Castelldans ha limitat la velocitat a 30 quilòmetres per hora als camins locals pels quals només podran passar vehicles amb un pes que no superi les 24 tones, segons va explicar l’alcalde, Conrad Llovera. El consistori ha pres aquesta decisió i contempla la possibilitat de crear una taxa que s’apliqui als camions i tractors de gran tonatge de les grans empreses que hi ha al municipi com és el cas de Vall Companys, Europistachos, transportistes de purins o de pinsos, com ja han fet altres poblacions, va remarcar (vegeu el desglossament). “Estem mirant les ordenances d’altres pobles que ja tenen la normativa per regular el pas i fer controls”, va afegir. L’ordenança també fixarà multes “encara que avisarem els Mossos perquè puguin imposar les sancions”.

A més, Llovera va indicar que el pas de vehicles pesants és continu i que n’hi ha alguns que arriben a pesar fins a 50 tones. “Hem sol·licitat a les empreses que hi ha a la localitat que aportin ajuts per finançar les reparacions, sense èxit. Sabem que en altres municipis on hi ha pedreres i es transporten grans blocs de pedra sí que ajuden a fer arranjaments de les vies locals”. Llovera va indicar que el cost per deixar en bon estat els camins locals ascendeix a més de 50.000 euros. Va afegir que després de les pluges del mes de setembre passat, que va deixar la xarxa viària local molt afectada, es van fer diversos treballs per arreglar-los “però ara tornen a estar molt degradats per les pluges d’octubre i el continu pas de camions”.

En un altre ordre de coses, l’ajuntament ha comunicat als propietaris o arrendataris de finques agrícoles que l’eliminació de marges de pedra o de terra pot suposar un risc greu en el control de les aigües superficials i l’erosió del sòl per la qual cosa per portar-les a terme serà necessari comptar amb llicència municipal.

Llovera ja va remarcar fa setmanes que l’eliminació d’aquests marges de pedra va facilitar que l’aigua destrossés els camins locals a principis de setembre.

Vinaixa ja aplica un gravamen dissuasiu als camions

L’ajuntament de Vinaixa aplica una taxa als camions que circulin per camins del municipi d’entre 110 i 450 euros per quilòmetre, en funció del tipus de via i del temps que s’utilitzi. Així ho preveu una nova ordenança, en vigor des de fa 2 anys. Amb aquest gravamen i el seu import dissuasiu, pretén evitar el pas de vehicles pesants que danyen la xarxa viària municipal. Així, es tracta d’una solució a un problema que afecta des de fa molts anys diferents pobles de les Garrigues i del conjunt del pla de Lleida. Localitats com ara els Omellons i l’Espluga Calba, o els Omells de na Gaia, a l’Urgell, també han denunciat la mateixa problemàtica.