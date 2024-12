Un ajuntament de Lleida abandona X, l'antic Twitter, al “promoure la intolerància'

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Borges Blanques ha pres la decisió de deixar de publicar a X (anteriorment anomenat Twitter) com a mostra de rebuig a la instrumentalització creixent d’aquesta plataforma “per promoure la intolerància i la polarització social”, segons van explicar fonts municipals.

Aquesta decisió respon a la voluntat del govern municipal de no contribuir a legitimar una eina de comunicació que, “lluny de fomentar el diàleg constructiu i el debat respectuós, s’ha convertit en un altaveu per a discursos d’odi i desinformació”, assenyala.

El consistori manté actius altres canals de comunicació digital amb el veïnat, com són el web municipal, les xarxes socials com Facebook, Instagram, Threads i Bluesk, el correu electrònic i eagora, l’aplicació municipal per a mòbils. Aquesta mesura vol ser un pas més en i compromís amb una comunicació institucional responsable.

Per la seua part, la parròquia de la Granja d’Escarp, al Segrià, també ha adoptat la mateixa mesura per les mateixes raones encara que continua a Facebook i Instagram.